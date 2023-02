Khoảng cuối tháng 1 đến nay, người trồng quế tại Nam Trà My vô cùng hoang mang khi cây quế xuất hiện bệnh lạ dẫn đến chết lá. Sáng nay 07.2, Sở NN&PTNT, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã trực tiếp kiểm tra và đưa ra một số thông tin ban đầu.

Ông Lê Kim Hoàn – Phó Phòng kỹ thuật, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Nam cho biết: “Khi cây bị bệnh thì bị phồng rộp hết lá. Khi gặp bệnh này bà con cắt tỉa hết cành bị bệnh, thu gom và thiêu hủy. Khi ra đợt lộc mới thì phun phòng bằng thuốc trừ bệnh”.

Xuất hiện sâu bệnh hại trên cây quế Trà My

Tại thôn 1 và thôn 2 (xã Trà Vân), sâu bệnh gây hại ở mức độ nặng, gây thiệt hại trên toàn bộ lá non, lá già và chỉ để lại cành, nhánh trơ trụi, một số vườn xuất hiện bọ gây hại trên búp non, làm xoắn và khô chết búp non.

Thống kê đến nay, ngoài 2 xã Trà Tập và Trà Leng thì 7 xã còn lại hầu hết đã xuất hiện sâu bệnh hại quế, gây thiệt hại trên 187 héc ta của 1.394 hộ. Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện Nam Trà My đã hướng dẫn các chủ vườn phun thuốc trừ sâu cho 2 xã Trà Mai và Trà Vân, các xã còn lại sẽ triển khai trong thời gian đến. Đồng thời, tiếp tục kiểm tra, lấy mẫu tại các điểm khác trên địa bàn huyện.

Phú Thiện