Triều cường dâng cao đánh sập dãy nhà ven biển thành phố Hội An

Tình trạng sạt lở tại bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tiếp tục diễn biến phức tạp. Mới đây, hoàn lưu bão số 6 khiến sóng biển dâng cao, đánh sập nhiều nhà ở, hàng quán khu vực này, người dân phải đóng cọc tre, bao cát gia cố tạm thời.

Do hoàn lưu bão số 6 vừa qua, sóng biển dâng cao tràn lên bờ, gây sạt lở nhiều ngôi nhà và hàng quán khu vực khối Thịnh Mỹ, phường Cẩm An, thành phố Hội An. Nhiều km bờ biển Cửa Đại tiếp tục sạt lở, có khu vực nước biển xâm thực gần 15m, tạo hàm ếch dưới nền khiến nhiều ngôi nhà tại khu vực này đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Sóng biển khoét mạnh vào móng nhà, khiến phòng tắm, gian bếp bị cuốn sập, đa số nhà bị sập hơn một nửa, tường nhà phía sau bị cuốn trôi nằm chỏng chơ. Kè tạm được người dân tự làm bằng cọc tre trước đây đã bị sóng đánh trơ gốc. Những ngày qua, người dân ven biển Hội An dùng hàng chục ống bi bằng bê tông để “vá” tạm đoạn móng nhà bị sóng đánh xói lở. Để gia cố tạm thời, người dân tiếp tục đóng cọc tre thành hàng dài, sau đó trải bạt rồi dùng bao cát làm bờ kè ngăn sạt lở. Tại khu vực xói lở nặng, người dân và chủ các nhà hàng thuê xe múc để chuyển đất cát gia cố thêm cho bờ biển. Đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời giúp hạn chế ảnh hưởng của sóng biển trong mùa mưa bão này.

UBND phường Cẩm An, thành phố Hội An đã yêu cầu các hộ dân tạm thời sơ tán đến nơi an toàn. Cũng trên bờ biển Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam đã xây dựng tuyến đê ngầm chắn sóng dài hơn 2km. Đê ngầm cao trung bình 4,5m, chân rộng 12m, chóp rộng 1,5m, cách bờ 250m. Thân đê kết cấu phía trong bằng đá hộc, phía ngoài lát bê tông khối. Sóng ngoài khơi đổ vào bị đê ngăn lại, đến bờ gặp bãi cát tiêu sóng nên giảm cường độ đánh vào bờ. Qua các đợt mưa bão vừa qua, khu vực có đê ngầm ít sạt lở. Nằm trong dự án làm đê ngầm, đoạn bờ biển trước đường Âu Cơ, phường Cửa Đại, được bơm cát vào. Mặc dù bị nước biển tràn vào, bãi cát không bị mất đi.

