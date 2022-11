Triệt xóa đường dây đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức ghi đề qua mạng xã hội.

Ngày 4.11, đại diện lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Duy Xuyên triệt xóa thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức ghi đề do vợ chồng Lê Quang Dũng (SN 1972)và vợ là Hồ Thị Như Sương (SN 1976), trú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên cầm đầu với số tiền đánh bạc ghi nhận hơn 5 tỷ đồng.

Cán bộ điều tra tống đạt các quyết định tố tụng đến các đối tượng trong đường dây đánh bạc qua mạng



Tang vật có liên quan

Qua đấu tranh chuyên án xác định, thông qua kết quả xổ số kiến thiết, vợ chồng Lê Quang Dũng đã tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, với phương thức lợi dụng mạng xã để nhắn tin, gọi điện với người chơi.

Tham gia giúp sức cho vợ chồng Dũng còn có 8 đối tượng khác với vai trò giữ tài khoản ngân hàng phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và nhận tịch đề của người tham gia đánh bạc. Số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc trên 200 triệu mỗi ngày.

Lực lượng công an đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp đối với 08 đối tượng để điểu tra hành vi tổ chức đánh bạc; đồng thời tiến hành triệu tập làm việc đối với nhiều đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc.

Xuân Mai