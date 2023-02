Triển khai chương trình bảo hiểm vi mô “An bình yên vui – An sinh hạnh phúc” tại Phú Ninh

Sáng nay 28.2, tại UBND huyện Phú Ninh,Công ty Bảo Việt Quảng Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN huyện Phú Ninh tổ chức triển khai chương trình bảo hiểm vi mô “An bình yên vui – An sinh hạnh phúc”.

Theo thỏa thuận hợp tác giữa Hội LHPN Quảng Nam với Tổng Công ty bảo hiểm Bảo Việt, chương trình bảo hiểm vi mô “An bình yên vui – An sinh hạnh phúc” là sản phẩm bảo hiểm dành riêng cho các khách hàng có thu nhập thấp, yếu thế trong xã hội; với phạm vi bảo hiểm rộng cho các rủi ro ốm bệnh, ung thư, tai nạn, hỗ trợ giáo dục và thu nhập, mức phí chỉ từ44 nghìn đồng/năm. Chương trình đơn giản, dễ tiếp cận, áp dụng cho khách hàng từ 15 ngày tuổi đến 70 tuổi (An bình yên vui) hoặc đến 60 tuổi, tái tục đến 65 tuổi (An sinh hạnh phúc), góp phần giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho các gia đình khi có rủi ro xảy ra.

Tỉnh Quảng Nam được chọn để triển khai chương trình vi mô “An bình yên vui – An sinh hạnh phúc” của Bảo hiểm Bảo Việt và huyện Phú Ninh là địa phương thí điểm đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Đại diện Hội LHPN Quảng Nam cho biết: Việc triển khai chương trình bảo hiểm vi mô này là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần thực hiện mục tiêu tài chính toàn diện của Chính phủ, góp phần bảo đảm quyền an sinh xã hội, quyền được tiếp cận với các dịch vụ tài chính cơ bản của mỗi công dân, vì mục tiêu phát triển bền vững xã hội.

Được biết, thời gian tới, Công ty Bảo Việt Quảng Nam sẽ tiếp tục phối hợp, triển khai chương trình bảo hiểm vi mô “An bình yên vui – An sinh hạnh phúc” đến các huyện, thị xã, thành phố khác trên địa bàn Quảng Nam, với mục tiêu “điểm tựa an sinh” để luôn “đồng hành vững chắc” cùng mỗi người dân Việt Nam.

Kim Ngân – Quốc Thành