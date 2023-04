Trang bị kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em mầm non

Nhằm hạn chế tối đa tai nạn thương tích cho trẻ khi đến trường, chiều ngày 4/4, trường Mầm non 24/3, TP.Tam Kỳ phối hợp với Viện Khoa học an toàn Việt Nam tổ chức tập huấn các kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho hơn 100 cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh và các nhóm lớp mầm non tư thục trên địa bàn phường An Xuân.

Tai nạn thương tích là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong và gây ra những biến chứng trầm trọng ở trẻ cả về sức khỏe và tinh thần. Chính vì vậy, việc đảm bảo an toàn phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ là nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ.

Tại buổi tập huấn, chuyên gia của Viện Khoa học an toàn Việt Nam đã trình bày các nội dung như quy trình sơ cấp cứu tại chỗ trong các trường hợp đuối nước, điện giật, bỏng, hóc dị vật và các trường hợp nạn nhân ngưng tim ngưng thở; các kỹ năng phòng tránh xâm hại và bạo lực học đường; huấn luyện, thực hành trải nghiệm các kỹ năng… Qua tập huấn, các cô giáo thêm nắm chắc kiến thức, bình tĩnh xử trí nếu không may trẻ xảy ra tại nạn, quan trọng hơn là các cô hiểu và thực hiện tốt công tác phòng tránh tai nạn thương tích cho các trẻ khi đến trường.

Quốc Thành