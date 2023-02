Tổng kết phong trào Bảo vệ an ninh tổ quốc 2022

Sáng nay 16.2, Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Công Thanh.

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại hội nghị

Năm 2022, Ban Chỉ đạo tỉnh đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các chuyên đề công tác xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; huy động các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.

Hiện toàn tỉnh có 10 loại hình, 70 mô hình thuộc 05 lĩnh vực được nhân rộng ra địa bàn; thanh loại 344 mô hình kém hiệu quả, duy trì củng cố 10 loại, 1.039 hô hình với hàng nghìn thành viên tham gia trong các mô hình tự phòng, tự quản thể hiện trách nhiệm cao, là những hạt nhân nòng cốt trong tuyên truyền vận động đối tượng truy nã ra đầu thú; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; vận động giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư và thanh, thiếu niên vi phạm, ngăn ngừa vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, tệ nạn xã hội và trật tự an toàn giao thông.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2023, Quảng Nam đăng cai Năm Quốc gia khởi nghiệp với chủ đề “Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp”, việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh có ý nghĩa quan trọng trong tổ chức thành công sự kiện, Ban chỉ đạo cấp tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, hưởng ứng tích cực chủ đề của năm 2023. Đây là hoạt động có quy mô quốc gia, diễn ra liên tục trong năm 2023 trên cả nước nhằm mục đích khơi dậy khí thế, tinh thần lập thân, lập nghiệp, đoàn kết sáng tạo, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng quê hương, vun đắp hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia ngày càng lớn mạnh.

Viết Tuyên – Quốc Thành