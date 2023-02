Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm văcxin phòng Covid-19

Sáng nay 01.2, PCT UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương để nghe công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành ở tỉnh.

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc CDC Quảng Nam Trần Văn Kiệm cho biết, đến nay đối tượng từ 18 tuổi trở lên, số người đã tiêm đủ liều cơ bản là 1.062.052 người ( đạt 97,8%); mũi 3 đạt tỷ lệ 63,5% và mũi 4 đạt 99,7%. 3 huyện bị có tỷ lệ tiêm thấp là: Duy Xuyên, Núi Thành và Thăng Bình. Các địa phương tiêm đạt 100% là: Tây Giang, Nam Giang, Bắc Trà My, Phước Sơn, Quế Sơn, Nông Sơn, Đại Lộc, Phú Ninh, Đông Giang, Hiệp Đức và Nam Trà My. Đối với trẻ em từ 12-17 tuổi, được tiêm đủ liều cơ bản hơn 137.400 trẻ ( đạt 99,9%). Trẻ được tiêm mũi 3, đạt 64,7%. 3 địa phương có tỷ lệ tiêm thấp là : Núi Thành, Điện Bàn và Duy Xuyên. Đối với trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, đạt 88,4%, đứng thứ 51/63 toàn quốc. Các địa phương có tỷ lệ tiêm thấp dẫn đến việc vắc xin còn tồn tại tỉnh đợt 44 tính đến hết ngày 30/01/2023 là: Quế Sơn, Bắc Trà My và Hội An.

Tại cuộc họp, các ngành chức năng và địa phương cũng đã nêu ra một số đề xuất nhằm theo dõi chặt chẽ tình hình dịch, nhất là sự xuất hiện của biến thể mới của Covid-19, tập trung chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm lưu hành, bệnh mới nổi khác như tay chân miệng, sốt xuất huyết, Adenovirus, cúm, đậu mùa khỉ…

Quang cảnh buổi làm việc dưới sự chủ trì của PCT UBND tỉnh Trần Anh Tuấn

Sau khi nghe các ý kiến đề xuất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn yêu cầu các các địa phương, đơn vị cần tập trung cao độ triển khai tiêm vắc xin đợt 44 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên, huyện nào để vắc xin đợt 44 hết hạn khẩn trương giải trình, báo cáo và chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng có hiệu quả số lượng vắc xin phòng Covid-19 được cấp. Đặc biệt,các huyện còn tồn nhiều vắc xin: Điện Bàn, Hội An, Núi Thành, Tiên Phước, Bắc Trà My cần tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh công tác tiêm chủng; đảm bảo không bỏ sót đối tượng; huy động tổ Covid cộng đồng, các lực lượng tình nguyện thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” và hoàn thành đợt 44 trước khi vắc xin hết hạn.

Ly Lan – Quốc Thành