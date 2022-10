Tiên Phước khởi công xây dựng nhà làm việc Công an xã Tiên Lãnh, Tiên Ngọc

Sáng ngày 7.10, Công an huyện Tiên Phước tổ chức Lễ khởi công xây dựng nhà làm việc Công an xã Tiên Lãnh và nhà làm việc Công an xã Tiên Ngọc. Dự lễ khởi công có Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh.

Khởi công xây dựng nhà làm việc Công an xã Tiên Lãnh và Tiên Ngọc

Công trình nhà làm việc Công an xã Tiên Lãnh và Công an xã Tiên Ngọc nằm trong khuôn viên UBND xã, gồm 2 tầng với diện tích xây dựng 400 m2/nhà, trong đó có phòng họp, phòng tiếp dân, phòng làm việc, nhà ăn… đảm bảo đủ điều kiện cho cán bộ chiến sĩ học tập, sinh hoạt, công tác. Kinh phí đầu tư xây dựng là 7,4 tỷ đồng, do Công an huyện Tiên Phước làm chủ đầu tư. Công trình dự kiến hoàn thành vào khoảng tháng 5.2023.

Đây là 2 nhà làm việc đầu tiên được khởi công xây dựng, trong tổng số 25 nhà làm việc công an xã được UBND tỉnh đầu tư xây dựng trong năm 2022. Theo kế hoạch từ nay đến năm 2029, UBND tỉnh sẽ phân kỳ đầu tư xây dựng 204 nhà làm việc cho công an xã với tổng kinh phí 857 tỷ đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ khởi công, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh đề nghị đơn vị thi công triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn lao động… để sớm hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng, góp phần phục vụ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Hưng