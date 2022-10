Thỏa thuận hợp tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua Bưu điện

Sáng nay 27.10, Công an Quảng Nam và Bưu điện tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác thực hiện dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống bưu điện.

Công an Quảng Nam và Bưu điện tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện

Theo nội dung ký kết, Bưu điện tỉnh cung cấp dịch vụ trọn gói tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giữa cá nhân, tổ chức với các cơ quan công an trên địa bàn tỉnh Quảng Nam qua dịch vụ bưu chính công ích;Phối hợp triển khai đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành công an trên Cổng dịch vụ công quốc gia/Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Việc tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân được thực hiện tại các điểm phục vụ bưu chính của Bưu điện cung ứng dịch vụ hành chính công hoặc tại địa chỉ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Ngành công an phối hợp, tư vấn, hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Đại diện tổ chức, cá nhân có hồ sơ cần chuyển phát cùng với nhân viên bưu điện kiểm đếm, đối chiếu danh mục tài liệu có trong hồ sơ so với danh mục tài liệu đã được công bố trên trang web congan.quangnam.gov.vn , dichvucong.bocongan.gov.vn.

Viết Tuyên-Trần Chiến