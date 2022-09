Thành lập 4 đoàn kiểm tra thiệt hại và khắc phục hậu quả bão số 4

UBND tỉnh vừa có quyết định số 2579 về việc thành lập các Đoàn kiểm tra tình hình thiệt hại và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 4 tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, sẽ có 4 đoàn kiểm tra do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và các Phó Chủ tịch Trần Văn Tân, Hồ Quang Bửu, Trần Anh Tuấn làm trưởng đoàn. Đoàn 1: kiểm tra tại các địa phương: Điện Bàn, Duy Xuyên, Hội An, Thăng Bình và Tam Kỳ. Đoàn 2: kiểm tra tại các địa phương: Quế Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn và Phước Sơn. Đoàn 3: kiểm tra tại các địa phương: Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My và Nam Trà My. Đoàn 4: kiểm tra tại các địa phương: Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang và Đại Lộc.

Nước sông Tiên dâng ngập chợ và một số tuyến đường, gió to làm cây cối ngã tại huyện Tiên Phước

Các đoàn sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại hậu quả bão số 4. Chỉ đạo, đôn đốc địa phương kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại; thống kê đánh giá, báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại; tổ chức sửa chữa, dọn dẹp, vệ sinh trường học, cơ sở y tế và các công trình công cộng khác, hệ thống điện, đường giao thông để sớm ổn định các hoạt động; thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau bão, lũ;… Chỉ đạo các đơn vị liên quan huy động nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ địa phương khắc phục các vị trí hư hỏng, sạt lở, bảo đảm giao thông bước 1; khắc phục hệ thống điện, thông tin liên lạc phục vụ sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân và các nội dung về khắc phục hậu quả sau bão theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

