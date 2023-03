Thả một cá thể tê tê Java quý hiếm trở về tự nhiên

Chiều ngày 28.2, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam phối hợp với Ban Quản lý Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh voi thả 1 cá thể tê tê Java có trọng lượng 6,3 kg về với môi trường tự nhiên.

Cá thể tê tê Java

Trước đó, vào cuối tháng 7/2022, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 2 cá thể tê tê Java do một người dân ở thôn Thọ Khương, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành tự nguyện giao nộp.

Sau khi tiếp nhận, đơn vị đã phối hợp với bộ phận Bệnh viện Thú y River Safari, VinWonder Nam Hội An chi nhánh Quảng Nam chăm sóc cho 2 cá thể tê tê Java này. Sau hơn 8 tháng nuôi dưỡng, chăm sóc, 1 cá thể không may bị chết do bị bệnh ký sinh trùng, một cá thể phát triển ổn định.

Sau khi xem xét đầy đủ các yếu tố đảm bảo an toàn, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 phối hợp với Ban Quản lý Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh voi tổ chức thả 1 cá thể tê tê Java về lại môi trường tự nhiên. Quy trình thả về môi trường tự nhiên được các cơ quan chức năng thực hiện đúng quy trình, đảm bảo bí mật; khu vực thả là nơi loại động vật này phân bổ, cũng như có nguồn thức ăn dồi dào. Tê tê Java là loài động vật rừng quý hiếm thuộc Nhóm IB của Nghị định số 06 năm 2019 của Chính phủ được ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức.

Ngọc Trang – Quang Phi