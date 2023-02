Sáng 4.2, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Quế Sơn tổ chức tập huấn truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh trong tình huống khẩn cấp cho tình nguyện viên của 3 xã Quế Mỹ, Quế An, Quế Minh huyện Quế Sơn.

Quang cảnh buổi tập huấn truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh sáng nay 4.2

Tham gia lớp tập huấn, tình nguyện viên được trang bị một số kỹ năng, phương pháp truyền thông thay đổi hành vi; kỹ năng truyền thông tại nhóm; đại cương về nước, biện pháp phòng bệnh và sử dụng nước sạch trong hạn mặn; một số bệnh truyền nhiễm và cách phòng tránh; thực hành truyền thông về nước sạch, vệ sinh và một số bệnh truyền nhiễm; lập kế hoạch truyền thông tại cộng đồng. Sau khi tập huấn, tình nguyện viên sẽ tổ chức sự kiện truyền thông về nước sạch, vệ sinh và phòng chống dịch bệnh tại các trường học, các thôn hưởng lợi.

Đây là hoạt động thuộc dự án “Cứu trợ khẩn cấp các tỉnh bị ảnh hưởng do bão và lũ tháng 10 năm 2022 tại Việt Nam” do Hiệp hội chữ thập đỏ – Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế hỗ trợ”. Huyện Quế Sơn có 3 xã được hưởng lợi gồm Quế Mỹ, Quế An, Quế Minh. Trước đó, dự án đã hỗ trợ hơn 1,2 tỷ đồng cho 632 hộ dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn bị thiệt hại do bão và lũ tháng 10 năm 2022 ở 3 địa phương này.

