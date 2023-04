Ban ATGT vừa ban hành công văn về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn đuối nước cho trẻ em khi tham gia giao thông đường thủy. Để tăng cường công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em, đồng thời ngăn ngừa, hạn chế tai nạn giao thông đường thủy nội địa, giảm thiểu thương vong khi xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, đặc biệt là lứa tuổi học sinh trong trong những tháng nghỉ hè, mùa mưa lũ và các đợt nghỉ Lễ, Tết, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị:

Công an tỉnh – Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Đường thủy, Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lí nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa. Tập trung xử lí các hành vi vi phạm về chở quá số người quy định, vi phạm quy định về việc đưa phương tiện thủy thô sơ, phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, không đảm bảo các yêu cầu về trang thiết bị cứu sinh,…tham gia giao thông đường thủy; người lái phương tiện thủy không có bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định hoặc có bằng, chứng chỉ chuyên môn nhưng không phù hợp; Tăng cường công tác phổ biến pháp luật, tuyên nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy, phòng ngừa tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em, đặc biệt là ý thức chấp hành các quy định về mặc áo phao, sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh khi tham gia giao thông đường thủy nội địa; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn kỹ năng tổ chức hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy; thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”.

Sở GD-ĐT tăng cường giáo dục, đổi mới phương pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên, phụ huynh, đặc biệt là học sinh về kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em; cần nghiên cứu, ban hành tài liệu tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em để sử dụng thống nhất trong hệ thống các trường học; phân bổ trong tiết học ngoại khóa trong các nhà trường; có tổ chức kiểm tra, đánh giá nhận thức của học sinh về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em; Triển khai các mô hình thí điểm dạy bơi trong trường tiểu học, trung học cơ sở từ đó nhân rộng trong toàn tỉnh; thực hiện tốt mô hình “Trường học an toàn”, “Mùa hè an toàn”, “Nhà trẻ mẫu giáo an toàn” phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em…; Phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương kiểm tra, phát hiện các điểm nóng có nguy cơ cao xảy ra đuối nước và tổ chức cảnh báo kịp thời.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tai nạn giao đường thủy nội địa đối với trẻ em; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của ngành giao thông vận tải về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là phòng, chống đuối nước; Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai công tác phòng, chống tai nạn giao thông đường thủy đối với trẻ em. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm, trong đó đặc biệt chú ý đến việc đảm bảo an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông đường thủy; kiểm tra điều kiện hoạt động các bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, việc chấp hành thực hiện các quy định pháp luật về trang bị và sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách, đặc biệt chú trọng tại khu vực bến có đông người dân, trẻ em, học sinh tham gia qua lại hàng ngày.

Các Sở, ban ngành liên quan, theo chức năng nhiệm vụ của mình tiếp tục tăng cường tuyên truyền cho nhân dân về phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng, chống đuối nước trẻ em nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng; phát hiện và thông báo các nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ em đến các cơ quan có thẩm quyền để có biện pháp xử lý kịp thời; hỗ trợ các địa bàn, cộng đồng dân cư trong công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

