Chiều nay (29.3), Thủy đội, Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh phối hợp với UBND phường Cửa Đại, Đồn Biên Phòng Cửa Đại và các đơn vị có liên quan xây dựng, TP Hội An tổ chức lễ ra mắt mô hình dân vận khéo với tên gọi “Tuyến đường thủy nội địa Cửa Đại – Cù Lao Chàm Văn hóa, An toàn” tại nhà chờ Bến Cửa Đại.

Quang cảnh buổi lễ ra mắt mô hình “Tuyến đường thủy nội địa Cửa Đại – Cù Lao Chàm Văn hóa, An toàn”

Trong những năm qua, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường thủy nội địa Cửa Đại – Cù Lao Chàm tương đối phức tạp. Đặc biệt, năm 2022, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đường thủy nghiêm trọng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự cũng như việc phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Mô hình “Tuyến đường thủy nội địa Cửa Đại – Cù Lao Chàm Văn hóa, An toàn” ra đời với mục đích tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành luật giao thông đường thủy nội địa, cứu nạn, cứu hộ cho người tham gia giao thông; đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội trên tuyến đường thủy này, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm và cách ứng xử văn hóa của cán bộ chiến sĩ thực thi pháp luật.

Đại diện tổ tự quản và lực lượng chức năng dán logo mô hình cho phương tiện vận tải tuyến Cửa Đại – Cù Lao Chàm

Mô hình ban đầu có 14 người tham gia và tự thành lập Tổ tự quản gồm chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện, thuyền viên, người điều khiển phương tiện thủy hoạt động trên tuyến Cửa Đại – Cù Lao Chàm. Hiện mô hình này đã được phát động rộng rãi trong toàn thể nhân dân, cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các cơ quan doanh nghiệp và đang được nhân rộng trên địa bàn.

Hiền Vi – Trường Sơn