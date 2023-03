Với đặc thù là địa bàn cửa ngõ của thành phố Hội An, có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút nhiều du khách đến tham quan, để đề phòng những mâu thuẫn, tranh chấp diễn ra, sáng nay 31.3, UBND phường Thanh Hà, TP Hội An tổ chức lễ ra mắt mô hình “Dân vận khéo” với tên gọi “Tổ Tuần tra nhân dân và tự quản về an ninh, trật tự”, gọi tắt là mô hình “Tổ Tuần tra – Tự quản”.

Ra mắt mô hình “Tổ Tuần tra – Tự quản”

“Tổ Tuần tra – Tự quản” của phường Thanh Hà, thành phố Hội An có 6 tổ ở 6 khối, mỗi tổ có ít nhất 12 thành viên thực hiện đảm bảo an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Đây là mô hình mới có sự tham gia của các lực lượng vũ trang và các lực lượng khác đảm bảo tính mạnh mẽ trong quá trình trấn áp tội phạm, hỗ trợ người dân và du khách gặp khó khăn, bất ngờ.

Mô hình “Tổ Tuần tra – Tự quản” của phường Thanh Hà thể hiện sự quyết tâm của chính quyền thành phố Hội An trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự. Từ mô hình đầu tiên của phường Thanh Hà, thành phố Hội An sẽ tiếp tục nhân rộng cách làm hiệu quả ra các địa phương khác, góp phần giữ gìn bình yên cuộc sống của người dân, đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan lưu trú và xây dựng thành phố du lịch sinh thái an toàn, nhân tình thuần hậu.

Tấn Châu