Sáng nay 30/5, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”. Dự lễ phát động có Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường; Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ Huỳnh Thị Thuỳ Dung; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn; đại diện các tổ chức phi chính phủ; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng 190 em học sinh đến từ 18 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Quảng Nam phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023

Với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”, Tháng hành động vì trẻ em năm nay nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQVN, các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà trường, gia đình và toàn xã hội về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng đối với công tác trẻ em, việc thực hiện quyền trẻ em.

Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, Giám đốc Sở LĐ,TB&XH Trương Thị Lộc đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Tổ chức tốt Tháng hành động vì trẻ em, Diễn đàn trẻ em năm 2023, phấn đấu mỗi địa phương, tổ chức, cơ quan, gia đình và cá nhân có một việc làm tốt hoặc một công trình cho trẻ em nhân dịp Tháng hành động vì trẻ em năm nay.

Triển khai các giải pháp, mô hình hoạt động về xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em. Tiếp tục kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2030 các cấp.

Đẩy mạnh hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em đặc biệt là tai nạn đuối nước, tai nạn giao thông. Tiếp tục thực hiện việc rà soát cập nhật cơ sở dữ liệu về trẻ em trên phần mềm quản lý đối tượng trẻ em; duy trì và phát triển mô hình Ngôi nhà an toàn, Trường học an toàn, Cộng đồng an toàn.

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, huy động nguồn lực cho hoạt động Bảo trợ trẻ em. Tăng cường phối hợp liên ngành, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chính sách về trẻ em và thực hiện quyền trẻ em ở địa phương; ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quyền trẻ em.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu tại lễ phát động

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần có kế hoạch sát đúng, thiết thực và hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đặc biệt giải quyết những vấn đề còn tồn tại, hạn chế.

Cần ưu tiên nguồn lực ngân sách kết hợp với huy động xã hội hoá để tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em được học hành, vui chơi, nâng cao trí tuệ, thể lực. Đồng thời biểu dương, tôn vinh những tổ chức, cá nhân làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em, kịp thời giải quyết những hành động xâm hại trẻ em.

Trao 90 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi

Dịp này, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao 90 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Ngoài ra, Tổ chức AOG Việt Nam tại Đà Nẵng hỗ trợ điểm vui chơi, giải trí cho trẻ em tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam với trị giá 70 triệu đồng.

