Quảng Nam: huy động 25.000 cán bộ, chiến sĩ sơ tán trên 45.000 hộ dân trong sáng nay

Sáng nay 27.9, tỉnh Quảng Nam đã huy động hơn 25.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an, bộ đội, dân quân và thanh niên xung kích để sơ tán hơn 45.000 hộ với hơn 155.000 người dân vùng xung yếu đến nơi trú ẩn an toàn

Các chiến sĩ hỗ trợ người dân đến nơi trú ẩn oan toàn

25.000 dân quân và thanh niên xung kích đã được huy động tăng cường cho các xã vùng xung yếu ở các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Phước Sơn, Nam Trà My, TP Hội An… để cùng với chính quyền thực hiện sơ tán dân đến các trường học, trụ sở làm việc, những nơi có cơ sở hạ tầng kiên cố. Riêng thành phố Hội An, nhiều doanh nghiệp lưu trú cũng đã bố trí phòng để đón người dân đến trú bão miễn phí. Trong sáng nay, Quảng Nam còn 3 tàu với 28 lao động từ khu vực đảo Hoàng Sa di chuyển xuống phía Nam, hiện lực lượng BĐBP Quảng Nam liên tục liên lạc với các tàu và hướng dẫn thoát khỏi vùng nguy hiểm để tránh, trú an toàn.

Trung Hiếu