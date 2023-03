Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, đến nay các địa phương đã hoàn thành việc chi trả hỗ trợ theo Nghị quyết số 45 ban hành ngày 22.7.2021 của HĐND tỉnh cho gần 126.300 người, trong đó có gần 106.500 người là lao động tự do và hơn 19.800 người cách ly tập trung, kinh phí đã chi hỗ trợ hơn 159,4 tỷ đồng, tăng so với dự kiến là 117,4 tỷ đồng.

Quảng Nam hỗ trợ lao động hơn 159,4 tỷ đồng theo Nghị quyết 45 của HĐND tỉnh

Qua rà soát cho thấy: số người và kinh phí chi trả tăng cao so với dự kiến tại Nghị quyết số 45 hầu hết thuộc nhóm đối tượng lao động tự do. Trước thực trạng này, UBND tỉnh đề nghị Sở LĐ-TB&XH tỉnh phối hợp với các địa phương kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ lao động tự do theo Nghị quyết số 45. Các huyện, thị xã, thành phố đã trực tiếp kiểm tra, xác minh với các đối tượng là lao động tự do, đồng thời tổ chức rà soát đối với toàn bộ hồ sơ của lao động tự do đang lưu trữ tại địa phương.

Qua kiểm tra, xác minh, 100% lao động tự do được hỗ trợ đảm bảo quy định tại Nghị quyết số 45 về thủ tục hồ sơ, số tiền hỗ trợ, thời gian mất việc phù hợp với thời gian các địa phương trong và ngoài tỉnh ban hành các quyết định thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16. Đồng thời, kinh phí phát sinh hỗ trợ cho đối tượng lao động tự do cũng được thống nhất thông qua tại tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh khóa X vừa qua và được trích từ nguồn ngân sách tỉnh, huyện và xã theo đúng quy định.

Ngọc Trang