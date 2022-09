Quảng Nam – Cảnh sát PCCC và CNCH kịp cứu sống cụ ông bị lũ cuốn trôi

Tổ công tác hỗ trợ ứng phó với bão số 4 của Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Quảng Nam vừa cứu nạn thành công một cụ ông bị lũ cuốn trôi tại xã Cẩm Kim, TP Hội An.

Lực lượng chức năng cứu nạn kịp thời cụ ông bị nước lũ cuốn trôi

Lúc 15h23 chiều 28/9, nhận được tin báo của người dân đề nghị cứu nạn khẩn cấp một trường hợp bị lũ cuốn trôi tại xã Cẩm Kim, TP Hội An, tổ công tác hỗ trợ ứng phó bão số 4 của Phòng PCCC và CNCH tại TP Hội An nhanh chóng huy động phương tiện và 15 cán bộ, chiến sĩ lên đường làm nhiệm vụ.

Đến 15h40, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tiếp cận hiện trường và cứu nạn thành công cụ ông, sau đó phối hợp Công an địa phương đưa người bị nạn đến Trạm Y tế Thanh Hà, TP Hội An sơ cứu. Cụ ông được xác định là ông Hồ Năm, 87 tuổi, trú xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn. Được biết sau khi thăm nhà người thân tại TP. Hội An, cụ Năm điều khiển xe máy về lại nhà, khi đi qua đập tràn Bà Ngân thuộc xã Cẩm Kim thì bị nước lũ cuốn trôi.

Xuân Mai