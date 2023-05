Quảng Nam bắt đối tượng làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức

Hôm nay 22/5, đại diện lãnh đạo Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP Tam Kỳ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Huỳnh Văn Hiếu (SN 1990, trú xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành) để điều tra hành vi “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Đối tượng Huỳnh Văn Hiếu tại cơ quan công an

Qua điều tra của Công an TP Tam Kỳ xác định, thông qua mạng xã hội Facebook, Huỳnh Văn Hiếu đã thuê người khác làm giả căn cước công dân, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy và sử dụng các giấy tờ giả này để đi vay mượn, cầm cố tài sản.

Cụ thể, Hiếu đã thuê người làm CCCD giả, sau đó dùng CCCD này để mua 1 điện thoại Iphone 12 Promax với giá gần 18 triệu đồng rồi đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Cũng thông qua mạng xã hội, Hiếu đã thuê người làm giả 01 giấy chứng nhận đăng ký xe, 01 biển kiểm soát xe máy để cầm cố xe máy lấy 12 triệu đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Mai