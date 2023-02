Quảng Nam bắt đối tượng cướp giật tài sản

Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vừa tạm giữ đối tượng Huỳnh Đức Nhựt SN 1988, trú thôn An Mỹ, xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Đối tượng Huỳnh Đức Nhựt đang bị Công an TP.Tam Kỳ tạm giữ

Khoảng 9h30, ngày 18.2 Nhựt điều khiển xe máy trên đường Hùng Vương, phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, phát hiện 1 phụ nữ đang điều khiến xe máy, trên móc baga có treo 1 điện thoại di động nên đã áp sát xe máy người phụ nữ rồi nhanh tay cướp giật chiếc điện thoại IPhone 11 Promax có ốp lưng điện thoại có gắn liền chiếc ví bên trong có số tiền gần 3 triệu đồng rồi tăng ga bỏ chạy.

Người phụ nữ đã tri hô và được 3 công dân truy đuổi qua nhiều tuyến đường, đến trước số nhà 87 đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh thì khống chế, bắt được đối tượng.

Công an TP Tam Kỳ đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó và tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nhựt đồng thời tạm giữ các đồ vật, phương tiện, tài sản có liên quan đến vụ án để tiếp tục điều tra, làm rõ.Công an TP Tam Kỳ đang đề nghị Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng 3 quần chúng tích cực truy bắt đối tượng trên.

Xuân Mai – Thiên Duy