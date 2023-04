Tối ngày 8/4, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an thành phố Tam Kỳ và UBND phường Phước Hòa tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại “Tổ liên gia an toàn PCCC” khối phố 2, phường Phước Hòa.

Phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ diễn tập PCCC và CNCH

Tình huống giả định là cháy xảy ra vào buổi tối tại một cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em, lửa lan nhanh trên toàn bộ căn nhà và có nguy cơ cháy lây sang nhà bên cạnh. Ngay sau đó, các nhà trong tổ liên gia an toàn PCCC nhanh chóng báo động và mang theo các dụng cụ chữa cháy để phối hợp chữa cháy và cứu người bị nạn, đồng thời báo cho lực lượng PCCC và CNCH, chính quyền địa phương huy động lực lượng và phương tiện để tham gia cứu nạn cứu hộ.

Thông qua đợt diễn tập đã góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy cho người dân và các hộ có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Đồng thời chủ động ứng phó với các sự cố cháy nổ tại chỗ một cách nhanh chóng để hạn chế tối đa thiệt hại.

Quang Sơn