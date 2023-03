Phát hiện đối tượng cất giữ trên 190 cây thuốc lá điện tử

Sáng ngày 14.3, Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Tam Kỳ thông tin, đơn vị vừa kiểm tra, phát hiện và tạm giữ số lượng lớn thuốc lá điện tử của đối tượng Nguyễn Công Việt, sinh năm 2001, trú phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Đối tượng Nguyễn Công Việt cùng số thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc phát hiện ngày 11.3

Theo đó, vào lúc 10h30 phút ngày 11.3, trước số nhà 62 Nguyễn Đình Chiểu thuộc phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tổ kiểm tra Đội Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Công an phường An Mỹ tiến hành kiểm tra xe mô tô biển kiểm soát 92N1 – 665.47 do Nguyễn Công Việt điều khiển đang vận chuyển 2 cây thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tại thời điểm kiểm tra, Việt không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thuốc lá điện tử trên.

Qua làm việc, Việt khai nhận còn đang cất giữ 189 cây thuốc lá điện tử các loại tại địa chỉ tạm trú. Tổ kiểm tra Đội Cảnh sát Kinh tế đã lập biên bản ghi nhận toàn bộ vụ việc, tạm giữ 191 cây thuốc lá điện tử nhập lậu và tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định.

Lê Thu