Sáng ngày 25/4, tại huyện miền núi cao Nam Trà My, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Lễ phát động và diễu hành xóa bỏ định kiến giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023.

Phát động, diễu hành xóa bỏ định kiến giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

Tại buổi lễ phát động, gần 300 chị em hội viên phụ nữ đồng bào Ca Dong, Xê Đăng, Mơ Nông, đại diện cho hơn 4.000 hội viên phụ nữ toàn huyện đã được nghe các nội dung chính về thực hiện bình đẳng giới toàn tỉnh Quảng Nam nói chung và khu vực 6 huyện miền núi cao nói riêng.

Thực hiện Quyết định 1719 của Thủ tướng Chính phủ ban hành năm 2021, vùng đồng bào thiểu số Quảng Nam sẽ triển khai 10 dự án thành phần về phát triển kinh tế xã hội, trong đó dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”…được triển khai sâu rộng và đồng bộ đến 100% hội viên phụ nữ vùng đồng bào thiểu số. Trong đó, hướng đến mục tiêu chính là nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em; thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và tập trung giải quyết hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng đặc biệt khó khăn đang gặp phải. Từng bước góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức căn bản, giảm thiểu bất bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của phụ nữ, đó cũng là góp phần vào mục tiêu bình đẳng giới của Đảng, Nhà nước ta tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam.

Sau buổi lễ phát động, các đại biểu đã tham gia diễu hành cổ động trực quan quanh trung tâm huyện Nam Trà My. Được biết, trong giai đoạn 1 của dự án 8, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam sẽ ra quân phát động và diễu hành tại các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My và Phước Sơn. Song song với đó là tổ chức các lớp tập huấn kiến thức giới, nâng cao năng lực lồng ghép giới cho cán bộ cấp xã.

Tấn Sỹ – Kim Thủy