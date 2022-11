Phân bổ trên 6,5 tỷ đồng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà do ảnh hưởng thiên tai

Sáng nay 14.11, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Phó trưởng Ban Cứu trợ tỉnh Lê Thái Bình chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo kết quả tiếp nhận, phân bổ nguồn Quỹ cứu trợ tỉnh năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang tham dự.

Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Phó trưởng Ban Cứu trợ tỉnh Lê Thái Bình chủ trì cuộc họp

Báo cáo của Tổ giúp việc Ban Cứu trợ cho biết, trong năm 2022, Quảng Nam tiếp nhận gần 14 tỷ đồng trong đó đã phân bổ, sử dụng trên 6,5 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa bão; thăm hỏi hỗ trợ gia đình có người chết và bị thương do bão lũ và trao hỗ trợ sinh kế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời Quỹ cứu trợ tỉnh cũng phân bổ nguồn quỹ hỗ trợ cho một số địa phương như Tam Kỳ, Bắc Trà My, Nam Trà My, Tây Giang…

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Cứu trợ tỉnh thống nhất phương án phân bổ số tiền tồn quỹ trong năm 2022 trong đó tập trung hỗ trợ xây dựng sửa chưa nhà cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, xóa nhà tạm cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ sinh sống ở nơi có nguy cơ sạt lở, vùng thường xuyên bị thiên tai.

Đại Quang