Sau khi nhận tin vụ cháy nhà tại thôn 2, xã Trà Cang huyện Nam Trà My khiến 2 nạn nhân tử vong, chiều nay 3.3, PCT UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng lãnh đạo huyện Nam Trà My và lãnh đạo sở LĐTB&XH đã đến thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn.

PCT UBND tỉnh Trần Anh Tuấn thăm hỏi, động viên gia đình bị hỏa hoạn tại Nam Trà My

PCT UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đã chia buồn sâu sắc với những mất mát của gia đình và động viên gia đình vượt qua khó khăn, lo hậu sự chu toàn cho người tử vong đồng thời cũng mong muốn các đoàn thể, tổ chức trên địa bàn, cùng nhân dân và các nhà hảo tâm tiếp tục chung tay hỗ trợ, giúp gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả, sớm vượt qua nỗi đau lớn này.

Dịp này, PCT UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cũng đã trao số tiền 10 triệu đồng, UBND huyện Nam Trà My trao 4 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân.

PCT UBND tỉnh Trần Anh Tuấn kiểm tra hiện trường vụ cháy nhà gia đình ông Hồ Văn Nia

Vào khoảng 18 giờ 30 ngày 2.3, căn nhà của vợ chồng ông Hồ Văn Nia (SN 1940) và bà Hồ Thị Nêng (SN 1945) tại làng Tăk Rân (thôn 2, xã Trà Cang) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn vợ chồng ông Nia đều ở trong nhà, bà Nêng bị liệt nửa người nằm một chỗ. Phát hiện sự việc, lực lượng tại chỗ và Công an xã Trà Cang đã cùng người dân khẩn trương dập lửa nhưng do ngọn lửa bùng phát quá nhanh dẫn đến căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn và vợ chồng ông Nia tử vong. Lực lượng Công an Quảng Nam đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Quốc Thành – Xuân Mai