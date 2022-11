Người cao tuổi đóng góp tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Sáng nay 17/11, Công an tỉnh phối hợp Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người cao tuổi trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2016 – 2021. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu dự hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại hội nghị

Qua 5 năm thực hiện Chương trình hành động về phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” do Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh và Công an tỉnh ký kết,đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, phát huy được vai trò, trách nhiệm của lực lượng công an và cán bộ, hội viên người cao tuổi trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tuyên dương điển hình người cao tuổi trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Hội viên người cao tuổi tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Hai đơn vị đã phối hợp làm tốt công tác đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng; kiềm chế, kéo giảm sự gia tăng của các loại tội phạm; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Nhiều gương điển hình người cao tuổi đóng góp cho phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Công an và hội người cao tuổi các cấp đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 432 buổi tập huấn, hội thảo, hội nghị, truyền thông với hơn 36.530 lượt người tham dự; từng bước nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội đến từng chi – tổ – hội.

Qua tuyên truyền, hội viên người cao tuổi toàn tỉnh đã cung cấp hơn 700 thông tin có giá trị liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn, chủ yếu về đánh bạc, trộm cắp tài sản và sử dụng trái phép chất ma túy, giúp lực lượng công an phát hiện, điều tra khám phá 183 vụ án, khởi tố 421 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 215 vụ với 539 đối tượng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đánh giá cao những đóng góp của người cao tuổi cho phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên toàn tỉnh thời gian qua. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu, phong trào trong người cao tuổi đã có sức lan tỏa, phát triển rộng khắp, đi vào chiều sâu. Từ việc nhân rộng, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến đến việc phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa người lầm lỗi đã minh chứng rõ nét vai trò của người cao tuổi trong thực hiện phong trào.

Dịp này, nhiều gương điển hình người cao tuổi đóng góp cho phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2016 – 2021 được biểu dương, khen thưởng.

Trường Sơn