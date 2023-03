Ngư dân quê Quảng Nam bị đột quỵ được cấp cứu bằng trực thăng

Rạng sáng ngày 07/03, trực thăng EC 225 số hiệu VN-8622 đã hạ cánh xuống Bệnh viện Quân y 175 kịp thời đưa ngư dân bị đột quỵ não từ đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà về đất liền cấp cứu.

Bệnh nhân Huỳnh Bình được đưa lên trực thăng để chuyển vào bờ chữa trị. Ảnh:TTXVN

Trước đó, khoảng 05h00 ngày 05/03, nam bệnh nhân 71 tuổi, quê tỉnh Quảng Nam khi đang khai thác hải sản trên biển thì đột nhiên ngã, sau đó bị liệt nửa người phải, không giao tiếp được. Các ngư dân nhanh chóng đưa bệnh nhân vào Bệnh xá đảo Song Tử Tây cấp cứu. Bệnh nhân đã được các bác sĩ ở đây chẩn đoán bị liệt nửa người bên phải nghi do đột quỵ não, xác định đây là tình huống khẩn cấp cần được đưa vào đất liền điều trị. Do đó, binh đoàn 18 nhanh chóng điều động trực thăng phối hợp với Tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 đã kịp thời đưa bệnh nhân về an toàn vào lúc 19 giờ 10 ngày 6/03.

Mặc dù trong thời gian vận chuyển, bệnh nhân đã có những diễn tiến thất thường có lúc trở nặng, tuy nhiên đã được các bác sĩ chăm sóc tận tình và hiện bệnh nhân đã ổn định, đội ngũ y, bác sĩ tiến hành các phác đồ điều trị thích hợp cho bệnh nhân.

TTXVN