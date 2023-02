Sáng nay 9.2, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá công tác bảo đảm TTATGT năm 2022 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm ATGT 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu 63 tỉnh, thành phố. Tham dự tại điểm cầu Quảng Nam có Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca.

Năm 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 đã từng bước được kiểm soát, kinh tế – xã hội phục hồi và tăng trưởng trở lại trạng thái bình thường của năm 2019, đã góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, du lịch và sự gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu giao thông, cũng như số lượng phương tiện cá nhân tham gia giao thông, tạo áp lực lớn lên nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT.

Mặc dù kết quả bảo đảm trật tự ATGT so với năm 2021 chưa đạt chỉ tiêu đề ra, song nếu so với cùng kỳ năm 2019 thì TNGT lại giảm rất sâu cả 03 tiêu chí, cụ thể: giảm 6.216 vụ, giảm 1.246 người chết và giảm 5.841 người bị thương. Bên cạnh đó, số vụ ùn, tắc giao thông trên toàn quốc được kéo giảm sâu so với cùng kỳ năm 2021 sau khi triển khai thu phí không dừng trên phạm vi toàn quốc. Tình hình vi phạm về chở quá tải trọng xe tại các địa phương đã được xử lý và có chuyển biến rất tích cực.

Trong năm 2023, Ủy ban ATGT Quốc gia đã tổng hợp, xây dựng kế hoạch năm ATGT 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” với 3 mục tiêu: Một là, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Hai là, tiếp tục giảm TNGT từ 5-10% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Ba là, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm, tại các đô thị lớn và không để xảy ra ùn tắc giao thông khi kiểm soát dịch bệnh.

Đại Quang