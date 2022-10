Nam Trà My tập trung ứng phó với tình hình diễn biến mưa lũ

Tại huyện Nam Trà My, từ chiều nay 11.10 mưa đã bắt đầu ngớt, song mực nước các sông vẫn đang ở mức cao, địa phương đang tổ chức lực lượng kiểm tra từng thôn nóc, đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến thời tiết với tinh thần không chủ quan và chủ động trong mọi tình huống.

Lúc 14h chiều nay 11.10, trên địa bàn huyện Nam Trà My xảy ra đợt mưa to đến rất to kéo dài và phạm vi mưa bao phủ ở hầu hết các xã trên địa bàn huyện. Lượng mưa đo được tại trạm đo mưa Trà Vân 152,8mm, Trà Don 131,2mm, Trà Leng 100,6mm. Mực nước các dòng sông, suối dâng cao, chảy xiết. Sông Leng, sông Xoan xã Trà Leng nước dâng cao uy hiếp các công trình trụ sở xã, trường tiểu học.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, huyện Nam Trà My đã triển khai phương án sơ tán xen ghép cho 38 hộ/149 nhân khẩu. Đồng thời tiếp tục theo dõi những nơi có nguy cơ cao để sơ tán kịp thời.

Hiện nay, huyện đang tiếp tục huy động các lực lượng tìm kiếm nạn nhân mất tích do bị nước cuốn trôi tại xã Trà Cang đảm bảo an toàn, vận động gia đình không bất chấp nguy hiểm, tìm kiếm nạn nhân, có thể gây nguy hiểm cho những người tham gia tìm kiếm; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ thân nhân gia đình nạn nhân ổn định đời sống.

Phú Thiện