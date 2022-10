Mưa lớn, nhiều tuyến giao thông ở các huyện, thành phố bị ngập sâu, chia cắt cục bộ￼

Do mưa lớn từ ngày 9-10 đến 16 giờ chiều nay 10/10 nhiều tuyến đường ở thành phố Tam Kỳ bị nước lũ ngập sâu, chia cắt giao thông làm ách tắc giao thông nghiệm trọng.

Các khu dân cư và các tuyến đường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ ngập sâu trong nước

Ghi nhận tại các khu dân cư và các tuyến đường trên địa bàn thành phố Tam Kỳ chiều nay như: Tân Thạnh, An Mỹ, Phước Hòa, Hòa Thuận, Hòa Hương, An Xuân, An Sơn… xuất hiện nhiều khu vực ngập sâu trong nước từ 0,3 đến 0,5 mét, đặc biệt có những khu vực bị ngập lên đến hơn 0,5 mét như khu vực ven sông Tam Kỳ, chợ Tam Kỳ, phường Phước Hòa, phường Hòa Thuận… khiến sinh hoạt của người dân lâm vào cảnh khó khăn.

Nhiều tuyến đường ở thành phố Tam Kỳ bị nước lũ ngập sâu làm ách tắc giao thông nghiệm trọng

Đặc biệt, nhiều tuyến đường trên như: Phan Châu Trinh, Trần Quí Cáp, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Chí Thanh, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Tất Thành, Phan Bội Châu, Nguyễn Du, Tôn Đức Thắng… bị ngập nặng khiến xe máy, ô tô không thể di chuyển. Hàng loạt phương tiện cố vượt qua dòng nước siết đã bị chết máy phải dắt bộ và gọi xe cứu hộ đến. Tại nhiều khu vực bị ngập sâu và có nước chảy siết lực lượng chức năng thành phố Tam Kỳ phải giăng dây, dựng rào chắn, lắp biển cảnh báo và bố trí người để hướng dẫn và cảnh báo người dân không qua lại.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, từ hôm nay đến tối ngày 11-10, tình hình mưa lũ tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, nhiều nơi có mưa to đến rất to, các sông trên địa bàn tỉnh xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên sông Vu Gia ở mức báo động 1 đến báo động 2, sông Thu Bồn ở mức báo động 1. Ngay trong đêm nay, phòng cảnh sát giao thông đường bộ, công an tỉnh thường trực 24/24, bố trí lực lượng và chuẩn bị phương tiện sẳn sàng ứng cứu và điều tiết giao thông tuyến quốc lộ 1A nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi qua địa bàn tỉnh Quảng Nam. (Viết Tuyên-Phúc Lâm)

Tại huyện Nông Sơn, 1 số tuyến đường trên địa bàn bị ngập, nhiều đoạn bị ngập sâu hơn 0,5m; giao thông đi lại bị chia cắt cục bộ.

Một số tuyến đường trên địa bàn huyện Nông Sơn bị ngập, nhiều đoạn bị ngập sâu, giao thông đi lại bị chia cắt cục bộ

Đến 8h sáng 10.10, các tuyến đường từ trung tâm huyện đi xã Quế Lộc, Sơn Viên đang bị chia cắt. Các khu vực đèo Phường Rạnh đi từ Nông Sơn – Duy Xuyên sạt lở nhẹ. Một số thôn của các xã bị cô lập.

Huyện Nông Sơn đã chỉ đạo các xã nghiêm cấm tất cả các ghe thuyền đi lại tại các bến đò, hồ chứa để vớt củi và đánh cá; Kiểm tra rà soát các khu dân cư đang sinh sống ở các vùng trũng, thấp, vùng ven sông, suối và vùng có nguy cơ lũ quét, các khu vực có khả năng sạt lở đất để có biện pháp ứng phó kịp thời. (Thu Phương)

*Từ tối 9.10 đến nay, trên địa bàn huyện miền núi Nam Trà My có mưa to đến rất to. Mực nước sông suối dâng cao.

Mưa lớn làm nước từ các suối đổ về tràn ra các tuyến đường

Tại trung tâm hành chính huyện, mưa lớn đã làm nước từ các suối đổ về tràn ra các tuyến đường. Để tránh lượng nước đổ về lớn gây lũ quét, lũ ống người dân chủ động khơi thông cống rãnh để tạo dòng chảy.

Bên cạnh đó, các điểm sạt lở cũ chưa khắc phục xong nay tiếp tục bị sạt lở với khối lượng đất đá khá lớn như tại cửa hàng xăng dầu Tắc Pỏ sạt lở vẫn đang tiếp diễn đất, đá đã tràn đến sát cửa hàng.

Sạt lở đất đá tại một số điểm

Tại một số xã, mưa lớn cũng làm mực nước ở nhiều cầu tràn băng nước, chính quyền địa phương đã đặt biển báo nguy hiểm không cho người dân qua lại khi chưa đảm bảo an toàn.(Văn Thọ – Minh Trang)

*Tại huyện Tiên Phước, mưa lớn từ tối ngày 9 đến ngày 10.10, khiến nhiều tuyến đường, cầu ngầm bắt qua sông, suối ở một số xã bị ngập cục bộ, gây ách tắt giao thông.

Nhiều đoạn đường bị ngập nước, người dân cũng như các phương tiện tham gia giao thông không thể qua được

Đoạn qua cầu Sông Trạm nối xã Tiên Cảnh với Tiên An bị ngập, người dân cũng như các phương tiện tham gia giao thông không thể qua lại được trong nhiều giờ.

Các tuyến đường từ trung tâm xã Tiên Châu đi về thôn 3, đoạn qua cầu ngầm sông Tiên; đoạn đường qua cầu Tài Thành, xã Tiên Hà cũng bị nước sông dâng cao; khu vực cầu ngầm sông Tiên nối Tiên Kỳ với thôn 7b Tiên Cảnh; đường vào thủy điện Sông Tranh 3 (Tiên Lãnh) đoạn cầu sông Tum cũng bị nước dâng cao ngập cầu, người và phương tiện giao thông không thể qua lại trong nhiều giờ.

Hiện các xã Tiên Châu, Tiên An, Tiên Hà, thị trấn Tiên Kỳ, Tiên Lộc, Tiên Lãnh… đã cắt cử lực lượng canh gác không cho người và phương tiện lưu thông qua lại các điểm bị ngập lụt để đảm bảo an toàn tính mạng người dân. Chính quyền địa phương cũng tuyên truyền, vận động người dân không nên ra sông, suối bắt cá khi nước đang dâng cao tránh nguy hiểm đến tính mạng. (Nguyễn Hưng)

Trên địa bàn huyện Phước Sơn có mưa to kéo dài trong hai ngày 9,10 làm mực nước các sông, suối trên địa bàn huyện dâng cao và chảy siết, mưa to cũng đã làm sạt lở taluy, ngập úng cục bộ một số tuyến đường giao thông.

Mực nước các sông, suối trên địa bàn huyện Phước Sơn dâng cao và chảy siết, mưa to làm sạt lở taluy, ngập úng cục bộ một số tuyến đường giao thông

Huyện Phước Sơn đã yêu cầu các địa phương huy động lực lượng tại chỗ trực chốt, căng dây, cắm biển cảnh báo tại những nơi có nguy cơ sạt lở, ngập úng, cầu tràn không cho người dân qua lại và thường xuyên theo dõi diễn biến của mưa để ứng phó, nhất là những điểm sung yếu có nguy cơ sạt lở, lũ quét. (Công Dụng-Minh Phong)