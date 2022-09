Lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng sẵn sàng giúp dân ứng phó với bão

Thực hiện công điện chỉ đạo của UBND tỉnh; với tinh thần Vì Nhân dân phục vụ, để chủ động ứng phó bão lớn, các lực lượng Công an, Quân sự và Biên phòng Quảng Nam đã và đang chạy đua với thời gian tích cực tham gia phòng, chống bão nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do mưa bão.

Công an huy động 100% quân số sẵn sàng giúp dân chống bão

Nhằm chủ động ứng phó bão Noru, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Quảng Nam đã huy động 100% cán bộ chiến sĩ trực chiến sẵn sàng lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), phòng, chống bão, trong đó tập trung lực lượng hỗ trợ, giúp người dân trên địa bàn.

Các chiến sĩ công an hỗ trợ bà con chèn chống nhà cửa

Bên cạnh công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo từng đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ huy động lực lượng, phương tiện triển khai các phương án, kế hoạch ứng phó theo từng tình huống, mức độ bão; bảo đảm phát huy vai trò xung kích, tuyến đầu của lực lượng Công an trong công tác phòng, chống thiên tai.

Lực lượng Công an cơ sở xã, phường bám sát địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ kịp thời cho người dân

Thực hiện phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng” lực lượng Công an cơ sở xã, phường bám sát địa bàn đảm bảo an ninh, trật tự; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân ứng phó mưa bão; huy động lực lượng hỗ trợ, giúp dân chèn chống nhà cửa, tham gia di dời, sơ tán người, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không đảm bảo an toàn theo phương án của từng địa phương. CBCS Công an xã, đặc biệt tại các xã ven biển đã tranh thủ thời gian xuyên trưa để giúp dân chống bão.

Các lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự cơ động triển khai lực lượng tham gia phối hợp chốt chặn, hướng dẫn, kiểm soát giao thông, cắm biển cảnh báo trên các tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm tràn, đò ngang, đò dọc, nơi sạt lở nguy hiểm, kiên quyết không cho người và phương

Thượng tá Hồ Song Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho hay:

BĐBP tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu khi có tình huống xảy ra

Ngay trong sáng 26.9, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã cử đoàn công tác trực tiếp đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 4 tại các đơn vị Biên phòng tuyến biển.

Các chiến sĩ Biên phòng tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi neo đậu, tránh trú an toàn

Qua báo cáo nhanh của các đơn vị cho biết, hiện nay các đơn vị Biên phòng đang khẩn trương tổ chức huy động cán bộ, chiến sĩ xuống tận các khu dân cư, các khu neo đậu tàu thuyền, các lồng bè nuôi cá để kêu gọi, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tàu thuyền vào nơi neo đậu, tránh trú an toàn; Phối hợp cùng với địa phương và các ngành chức năng hướng dẫn giúp nhân dân gia cố chèn chống nhà cửa, chặt tỉa cành cây, phòng ngừa ngã đổ gây hư hại nhà cửa, công trình công cộng.

Các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng giúp nhân dân gia cố chèn chống nhà cửa

Trung tá Nguyễn Hoang – Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho biết:

Cùng với việc kiểm đếm, kêu gọi tàu thuyền vào đất liền tìm nơi trú ẩn an toàn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã triển khai lực lượng, phối hợp cùng các địa phương trong địa bàn khảo sát xác định các vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt, nguy cơ ảnh hưởng bão, các nhà tạm, không kiên cố để lập danh sách số hộ, số nhân khẩu cần di dời. Thống nhất với các địa phương phương án di dời dân đến nơi cao ráo, an toàn.

Đại tá Trần Tiến Hiền, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, cho hay:

Hiện tại lực lượng Biên phòng Quảng Nam đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Các đơn vị Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cũng đã chuẩn bị đầy đủ chỗ ở, phương án cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc men cho toàn bộ những người ở vùng trũng thấp, vùng bị ảnh hưởng nặng của bão đến ở tạm tại các đơn vị Bộ đội Biên phòng trong những ngày mưa bão nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng cho người dân.

Lực lượng vũ trang TP Tam Kỳ huy động tối đa lực lượng ứng phó với bão

Với phương châm “Chủ động ứng phó, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại khi bão số 4 đổ bộ vào đất liền”, lực lượng vũ trang TP Tam Kỳ đã huy động 100 cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS, lực lượng dân quân thường trực các xã, phường khẩn trương chèn chống nhà cửa cho nhân dân, đặc biệt là gia đình chính sách, người già neo đơn, nhà cấp 4; các trường học vùng xung yếu; tổ chức neo đậu tàu thuyền về khu vực an toàn cho người dân xã ven biển Tam Thanh.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS, lực lượng dân quân thường trực các xã, phường giúp chèn chống nhà cửa cho nhân dân

Thượng tá Huỳnh Kim Ngọc, Chỉ Huy trưởng Ban CHQS TP Tam Kỳ, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam, cho biết:

LLVT thành phố cũng đã tham mưu cho chính quyền địa phương lên phương án di dời 1.855 hộ với gần 6.300 người dân đến nơi an toàn. Hiện nay, mọi công tác ứng phó với bão số 4 đang được triển khai khẩn trương trong toàn thành phố.

Thượng tá Huỳnh Kim Ngọc, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Tam Kỳ, Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam trao đổi thêm:



Theo chỉ đạo của UBND thành phố Tam Kỳ, mọi công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 4 phải được hoàn thành trước 12h ngày 27/9, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân khi bão số 4 đổ bộ vào đất liền.

Xuân Mai – Văn Vinh – Hồng Anh – Tuấn Anh