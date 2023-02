Lập lại tình hình trật tự an toàn giao thông

Sáng nay (27.2), UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức cuộc họp bàn biện pháp khẩn cấp về tình hình tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh trong 02 tháng đầu năm 2023 và một số đề xuất, kiến nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban an toàn giao thông tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng chủ trì cuộc họp

Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban an toàn giao thông tỉnh Lê Trí Thanh và Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng chủ trì cuộc họp. Tham dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Nguyễn Hồng Quang.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban an toàn giao thông tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh nhấn mạnh, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có nhiều mạng lưới giao thông đường sắt, đường bộ, đường thuỷ nội địa, đường Hàng hải, Hàng không…Trong hai tháng đầu năm 2023, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp, số vụ, số người chết và bị thương tăng cao so với cùng kỳ năm 2022.

Đặc biệt, trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 19 người chết, 25 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2022, cả ba tiêu chí số vụ, số người chết và bị thương đều tăng cao…

Tại cuộc họp, tỉnh Quảng Nam đề nghị Uỷ ban an toàn giao thông, Bộ Công an nghiên cứu, điều chỉnh phương pháp thống kê tai nạn giao thông. Vì thực tế cho thấy 3/4 vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa qua là do phương tiện từ các địa phương khác đến và gặp nạn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Bộ Giao thông vận tải xem xét, có chủ trương mở rộng các đoạn Quốc lộ 1 hiện chưa có làn xe thô sơ, các đoạn tuyến chỉ có 02 làn xe ô tô để đảm bảo an toàn giao thông, đồng bộ mặt cắt ngang toàn tuyến Quốc lộ 1. Nghiên cứu, đầu tư mở rộng nền đường, mặt đường Quốc lộ 1 tại các vị trí trước trường học, các vị trí xác định là điểm dừng xe khách, xe buýt.

Nghiên cứu, có giải pháp phù hợp để tăng cường an toàn giao thông tại các nút giao giữa Quốc lộ 1 cũ và các tuyến tránh, nút giao với đường địa phương thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông mà cử tri đã kiến nghị. Bổ sung quy định xử phạt đối với đơn vị kinh doanh vận tải hành vi không thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng; quy định thời hạn thu hồi phù hiệu và thu hồi hoặc tước giấy phép lái xe có thời hạn đối với người điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ qua trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành.

Cục Đường bộ Việt Nam nâng cấp phần mềm Hệ thống thiết bị giám sát hành trình vì hiện nay việc cập nhật, tổng hợp trên phần mềm Hệ thống thiết bị giám sát hành trình của Cục Đường bộ Việt Nam thường chậm trễ, vì vậy chưa đảm bảo tính kịp thời trong việc chấn chỉnh, ngăn chặn, xử lý vi phạm và khó khăn trong công tác xử lý đối với phương tiện thay đổi đơn vị quản lý, phương tiện ngừng hoạt động, phương tiện tái phạm…

Viết Tuyên – Phúc Lâm