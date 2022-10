Kịp thời di dời khối lượng lớn gỗ rừng chắn ngang chân cầu tràn Phước Lộc

Sáng nay 13.10, đại diện Công an xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn cho biết đã di dời thành công 3 cây gỗ lớn chắn ngang chân cầu, gây mất an toàn cầu tràn, nguy hiểm cho người dân.

3 cây gỗ lớn chắn ngang chân cầu, gây mất an toàn cầu tràn

Những ngày qua, tại xã miền núi Phước Lộc, Phước Sơn mưa lớn kéo dài gây ra nhiều điểm sạt lở đồi núi, cuốn trôi nhiều cây rừng tự nhiên. Qua kiểm tra của lực lượng Công an xã tại khu vực Cầu Tràn suối Nước Mét thuộc thôn 1, xã Phước Lộc phát hiện 03 cây gỗ rừng có đường kính trung bình khoảng 50cm, dài gần 10 mét với khối lượng khoảng gần 10 khối gỗ kèm theo các dây rừng bám quanh đang nằm chắn ngang giữa dòng nước chảy dưới gầm cầu. Nếu không di dời sớm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn cầu, nhất là sắp có đợt mưa lớn.

Các lực lượng chức năng tiến hành di dời cây ra khỏi hiện trường

Do nước suối chảy xiết, trọng lượng cây lớn, Công an xã Phước Lộc đã tham mưu chính quyền xã huy động xe múc của đơn vị đang thi công tuyến đường ĐH Phước Lộc tham gia cùng lực lượng công an, các lực lượng chức năng tiến hành di dời cây ra khỏi hiện trường.

Hiện toàn bộ số cây gỗ lớn đã được cắt dọn, di chuyển ra khỏi hiện trường, khơi thông dòng chảy của suối.

Xuân Mai