Kiểm tra, phát hiện 01 đối tượng mua bán nhiều thuốc lá điện tử qua mạng xã hội

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vừa kiểm tra, phát hiện và tạm giữ hàng trăm thuốc lá điếu điện tử của đối tượng Lê Hữu Chính (21 tuổi) đang cất giữ tại phòng trọ ở phường An Sơn, TP. Tam Kỳ.

Đối tượng Lê Hữu Chính cùng số thuốc lá điếu điện tử tại cơ quan điều tra

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 02.02.2023, trong lúc điều khiển xe gắn máy để giao thuốc lá điện tử cho khách hàng đặt mua trên tài khoản facebook của mình thì Lê Hữu Chính bị Công an TP. Tam Kỳ kiểm tra, phát hiện trong cốp xe của Chính có 05 cây thuốc lá điếu điện tử, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Tổ công tác đã lập biên bản sự việc và mời đối tượng Chính về trụ sở làm việc. Quá trình làm việc, Lê Hữu Chính khai nhận mua số thuốc lá trên mạng xã hội về cất tại phòng trọ với mục đích bán lại kiếm lời. Tiến hành khám xét phòng trọ của Chính ở phường An Sơn, TP. Tam Kỳ, lực lượng công an phát hiện 166 cây thuốc lá điếu điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ. Công an TP. Tam Kỳ đã tiến hành lập biên bản tạm giữ số thuốc lá điếu điện tử trên, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Tuấn