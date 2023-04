Khởi tố, bắt tạm giam 2 nữ quái chuyên trộm cắp liên tỉnh

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình, Quảng Nam vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng nữ gồm Nguyễn Thị Hồng Mai, SN 1975, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam và Mai Thị Hà Diễm Chi, SN 1977, trú Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản liên tỉnh.

Bắt tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Thị Hồng Mai và Mai Thị Hà Diễm Chi

Theo kết quả điều tra, sáng ngày 29/3/2023, Mai điều khiển xe mô tô chở Chi đi trộm cắp tài sản. Khi đến địa bàn xã Bình Nam, huyện Thăng Bình phát hiện một nhà dân đóng cửa nên Mai đứng ngoài cảnh giới, Chi đập vỡ cửa kính, đột nhập vào nhà tìm tài sản lấy trộm. Sau khi lấy được tài sản gồm vàng và tiền, cả hai đem bán số vàng được hơn 66 triệu đồng và chia nhau tiêu xài. Công an huyện đã tiến hành khám xét nhà nghỉ nơi đối tượng Chi ở, thu giữ thêm 07 khâu vàng là số vàng 2 đối tượng đã trộm được của nhà dân trên.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Thăng Bình xác định 2 đối tượng còn thực hiện trót lọt 6 vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tổng số tài sản trộm được khoảng 57 chỉ vàng các loại, 90 triệu đồng tiền mặt, 03 điện thoại và 03 đồng hồ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Xuân Mai