Khơi thông điểm sạt lở gây cô lập 450 hộ dân Xê Đăng

Mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến tuyến đường ĐH3 tại xã Trà Cang, huyện Nam Trà My tiếp tục xuất hiện điểm sạt lở lớn, đến sáng nay 15.10, phương tiện mới có thể tiếp cận để khơi thông ách tắc.

Điểm sạt lở với đường trượt gần 70m, ước khối lượng đất đá trên 21.000 m3 đã vùi lấp hoàn toàn 30m mặt đường tuyến ĐH3 tại Km14. Phải rất vất vả, lực lượng chức năng và người dân mới có thể mở lối đi tạm ngay trên đỉnh sạt để qua lại tạm thời. Vì lo ngại nên bà con Xê Đăng tại thôn 1,2,3 của xã Trà Cang và thôn 3 xã Trà Linh rất hạn chế đi về xã, các em học sinh cũng không thể đến trường.

Ông Hồ Văn Huỳnh (thôn 3, xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) chia sẻ:

Tuyến đường ĐH3 là tuyến huyết mạch kết nối giữa huyện Nam Trà My với bản làng vùng sâu với hàng nghìn nhân khẩu, giao thông vốn cách trở thì lại càng khó khăn vào những ngày mưa. Tuy nhiên, chính quyền xã đã sớm có phương án dự trữ lương thực trong nhân dân, đồng thời sẵn sàng lực lượng cứu hộ khi có sự cố xảy ra.

Ông Ngô Tấn Lạc (Chủ tịch UBND xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) chia sẻ:

Ông Trần Văn Mẫn (Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) chia sẻ:

Ngoài tuyến đường ĐH3, trên địa bàn huyện Nam Trà My còn đến hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ trên các tuyến ĐH5, đường Đông Trường Sơn, sạt lở tại một số khu vực dân cư trên địa bàn xã Trà Mai, hiện địa phương đã sơ tán người dân đến nơi an toàn, đồng thời huy động phương tiện khơi thông ách tắc, riêng điểm sạt trên tuyến ĐH3 do khối lượng khá lớn nên dự kiến sẽ hoàn thành khắc phục bước 1 trong chiều mai 16.10.

Phú Thiện