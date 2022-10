Khẩn trương trục vớt các ca nô, tàu du lịch bị cháy trên bến Cửa Đại

Sáng ngày 12.10, Đồn Biên phòng Cửa Đại, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và UBND thành phố Hội An, đơn vị chủ trì, phối hợp với công an, quân sự, chính quyền và nhân dân tiến hành trục vớt, lai dắt các ca nô, tàu du lịch bị cháy và chìm trên sông ở Hội An để phục vụ điều tra.

Đồn Biên phòng Cửa Đại đã cử 37 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 ca nô phối hợp với lực lượng Công an, dân quân và ngư dân có kinh nghiệm và huy động 6 tàu cá của ngư dân để tiến hành trục vớt và lai dắt các phương tiện bị nạn.

Đến 19 giờ tối qua (11.10), các lực lượng chức năng đã kéo tàu cháy mang số hiệu QNa 0582 của Công ty Lặn Biển vào bờ.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tiến hành trục vớt, lai dắt được 4 ca nô bị cháy, dùng xe cẩu đưa lên bờ gồm: QNa 1167, QNa 1232 của Công ty Đảo Nhớ; QNa 1316 của Công ty Phú Lộc và QNa 0582 của Công ty Lặn Biển.

2 ca nô QNa 1357, QNa 1199 của Công ty Ngân Hà đã bị sóng đánh trôi dạt vào bờ sông thuộc thôn An Lương, Duy Hải, Duy Xuyên, đã bàn giao cho chủ sở hữu tháo máy, buột neo cố định vào bờ.

Do thời tiết không thuận lợi nên công tác trục vớt các phương tiện bị nạn gặp nhiều khó khăn nhưng lực lượng chức năng vẫn cố gắng trục vớt, lai dắt các tàu, ca nô vào bờ để phục vụ công tác điều tra sớm nhất.

Hôm nay 12.10 các lực lượng tiếp tục trực vớt 2 tàu gỗ QNa 0513, QNa 0528 của Công ty TNHH Hải Bàn.

