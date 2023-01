Hơn 400 ca khám, cấp cứu do pháo nổ 

Trong 6 ngày nghỉ Tết (từ 7 giờ sáng ngày 30 Tết đến 7 giờ sáng mùng 5 Tết Quý Mão 2023), cả nước ghi nhận 403 ca khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ các loại, tăng 139 ca so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa

Trong những ngày nghỉ Tết, tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho hơn 65 nghìn bệnh nhân, tăng 28,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Các cơ sở y tế đã thực hiện hơn 3.500 ca phẫu thuật cấp cứu, mổ đẻ thành công đón 3.762 trẻ chào đời và cho xuất viện gần 15.000 bệnh nhân về nhà ăn Tết. Cũng trong 6 ngày nghỉ, đã có 9.716 trường hợp tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị, tăng 15,6%; có 217 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, bao gồm cả tử vong trên đường đến bệnh viện và tiên lượng tử vong xin về, giảm 8 ca so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022.

Theo TTXVN