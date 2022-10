Hội Chữ thập đỏ Tiên Phước thăm, động viên gia đình có trẻ nhỏ bị đuối nước

Sáng nay 16.10, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên phước cùng lãnh đạo xã Tiên An đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình anh Lê Văn Hạnh, thôn 1, xã Tiên An có cháu L.V.H (4 tuổi), học sinh Trường Mẫu giáo Tiên An bị tử vong do đuối nước.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện và chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình anh Lê Văn Hạnh

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ huyện và chính quyền địa phương đã chia buồn trước sự mất mát của gia đình và động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống. Đồng thời, Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ gia đình hai triệu đồng, xã Tiên An hỗ trợ một triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Phước và xã Tiên An hỗ cho gia đình anh Lê Văn Hạnh

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày cháu L.V.H đi ra khu vực suối Vực Giỏi gần nhà bị trượt chân té và trôi theo dòng suối. Lúc này có hàng xóm phát hiện, tri hô và sơ cấp cứu tại chỗ, tuy nhiên cháu đã không qua khỏi. Gia đình anh Hạnh có 2 người con, cháu L.V.H là con út.

Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc, lãnh đạo xã Tiên An đã đến thăm hỏi, động viên tinh thần gia đình.

Nguyễn Hưng