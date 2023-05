Hàng chục nghìn người đến Hội An dịp lễ 30/4-1/5

Tiếp tục ngày thứ 3 trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4-1/5, phố cổ Hội An đón nhiều lượt khách đến tham quan.

Du khách đến Hội An tăng cao trong dịp nghĩ lễ

Theo thông tin từ trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An, trong 2 ngày 29 và 30/4, có 12 nghìn lượt khách mua vé tham quan phố phổ. Nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn Hội An là điểm tham quan, nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày.Tại phố cổ, các di tích như chùa Cầu, hội quán Phúc Kiến, nhà cổ Tấn Ký và các địa điểm du lịch là nơi thu hút đông du khách đến tham quan. Cao điểm nhất là vào chiều tối nhiều tuyến đường và các điểm du lịch nổi tiếng trong khu phố cổ Hội An chật kín người qua lại…

Ghi nhận tại các điểm bán vé, trong 2 ngày lễ lượng khách đến đông hơn ngày thường, tuy nhiên không có tình trạng chờ đợi vì BQL đã phân bố hơn 10 điểm bán vé quanh các trục chính trong phố cổ. Với tình hình thời tiết thuận lợi và nhiều hoạt động văn hoá du lịch đặc sắc, đa dạng… dự kiến lượng du khách đến Hội An trong những ngày nghỉ lễ còn lại sẽ còn tiếp tục tăng.

Dương Oanh