Độc đáo lễ hội Rước cộ Bà Chợ Được

Tối 1.2, hàng nghìn du khách từ mọi miền đất nước đã tìm về làng Phước Ấm, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình để tham gia Lễ hội rước cộ Bà Chợ Được. Đây là nghi thức lễ hội quan trọng được Bộ Văn hóa thể thao và du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Đã thành thông lệ, hằng năm vào ngày 11 tháng giêng âm lịch, nhân dân khắp nơi tụ hội về làng Phước Ấm xem lễ hội rước cộ Bà Chợ Được. Đây là lễ hội mang tính tâm linh, tín ngưỡng và truyền thống của nhân dân xã Bình Triều, huyện Thăng Bình. Ngày 31/12/2008, Lăng Bà Chợ Được được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh. Ngày 19 tháng 12 năm 2014, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch công nhận lễ hội rước cộ Bà Chợ Được là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia. Năm nay, thời tiết nắng ấm nên lượng khách và người dân đến tham dự lễ hội tăng gấp nhiều lần so với mọi năm.

Nét đặc trưng độc đáo trong lễ hội rước cộ Bà Chợ Được là lễ rước Cộ. Với kỹ thuật điêu luyện và bàn tay khéo léo, các nghệ nhân làng Phước Ấm tạo nên những bàn Cộ mang đậm màu sắc dân gian với những nội dung phản ánh hình ảnh các anh hùng dân tộc, những sự tích, cổ tích từ ngàn xưa và những thành tựu kinh tế – xã hội của địa phương.

Hàng ngàn người dân tham gia rước Cộ

Lễ rước cộ Bà Chợ Được năm nay với 4 bàn cộ và 01 bàn xe hoa. 4 bàn cộ được dàn dựng theo 4 chủ đề gồm: Sơn Tinh – Thủy Tinh, Phù Đổng Thiên Vương, Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút và Chiến dịch Biên giới Thu Đông năm 1950. Lễ rước Cộ đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân và đặc biệt là những du khách lần đầu tham dự lễ hội Bà Chợ Được.

Việc tổ chức Lễ hội Bà Chợ Được thường lệ hằng năm là dịp để địa phương tiếp tục bảo tồn, lưu giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc ; cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mua may bán đắt, vạn sự bình an và may mắn. Với sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền địa phương, truyền thống giữ gìn bản sắc quý giá của cha ông để lại, lễ hội rước cộ Bà Chợ Được sẽ mang đến một khí thế mới, tinh thần mới và không khí lao động hăng say, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Xuân Hiếu – Trần Chiến – Trung Anh