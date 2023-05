Đoạn lan can hơn 10m ở cầu Câu Lâu cũ đứt gãy gây nguy hiểm

Một đoạn lan can gần 10m bảo vệ cầu Câu Lâu cũ bắc qua sông Thu Bồn bị đứt gãy đổ xuống sông, tạo khoảng trống lớn ngay thành cầu, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông. Ngay sau khi phát hiện, người dân đã báo cáo chính quyền địa phương xử lý, khắc phục.

Trưa ngày 13-5, nhiều người dân lưu thông trên tuyến đường quốc lộ 1A, đoạn qua cầu Câu Lâu cũ nối bờ sông Thu Bồn giữa thị xã Điện Bàn và huyện Duy Xuyên phát hiện đoạn lan can trên cầu Câu Lâu cũ bị đứt gãy, đổ xuống sông, tạo khoảng trống lớn ngay thành cầu. Theo ghi nhận, đoạn lan can bị đứt gãy nằm bên trái cầu (hướng Bắc – Nam) dài gần 10m bị gãy đổ, đoạn này thuộc địa phận huyện Duy Xuyên. Vụ việc này khiến nhiều người đi đường lo lắng, gây mất an toàn giao thông.

Theo lãnh đạo huyện Duy Xuyên, vị trí lan can cầu bị đứt gãy, đổ xuống sông do địa phương này quản lý. Nguyên nhân đứt gãy lan can ban đầu xác định là do cầu cũ, trong quá trình sửa chữa cầu mới trên tuyến đường tránh, xe cộ đổ dồn về cầu cũ nhiều, gây áp lực lên cầu.Trên lan can cầu, có đặt nhiều dây cáp, ống nước, nhiều xe cộ tải trọng lớn lưu thông tạo ra rung lắc mạnh khiến gãy lan can cầu.

Ngay khi nhận được thông tin, huyện Duy Xuyên đã bố trí các vật dụng cảnh báo người đi đường, làm một lan can tạm để đảm bảo an toàn giao thông; đồng thời phối hợp thị xã Điện Bàn cắm biển giới hạn tải trọng 5 tấn ở hai đầu cầu. Sau khi thực hiện các biện pháp đảm bảo giao thông tạm thời, huyện sẽ báo cáo cấp trên hỗ trợ khắc phục hư hỏng, xuống cấp của cây cầu này.

Dương Oanh