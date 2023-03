UBND tỉnh có văn bản gửi Bộ Tài chính bổ sung thông tin về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án “Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam”.

Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án chống xói lở bờ biển Hội An

Cụ thể, thời gian thực hiện dự án được phê duyệt là 6 năm, từ năm 2019 đến năm 2024, cần điều chỉnh thời gian thực hiện đến năm 2026 để đảm bảo đủ thời gian triển khai thi công hoàn thành dự án.

Dự án “Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư ngày 15/8/2019. Sau khi dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, chủ đầu tư đã thúc đẩy thực hiện các thủ tục nhưng do dự án có tính chất kỹ thuật phức tạp, liên quan đến kinh tế, du lịch, tính bền vững, đặc biệt công tác nuôi bãi là kỹ thuật mới ở Việt Nam nên việc lựa chọn giải pháp kỹ thuật của dự án được các bên xem xét cẩn trọng, thời gian thẩm tra kéo dài hơn dự kiến.

Được biết, Dự án “Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam” do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT Quảng Nam làm chủ đầu tư với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). Dự án có tổng kinh phí hơn 982,2 tỷ đồng, trong đó vốn vay của AFD hơn 807,7 tỷ đồng, vốn viện trợ không hoàn lại gần 46,6 tỷ đồng, vốn đối ứng ngân sách tỉnh hơn 127,9 tỷ đồng. Đây là dự án rất cấp thiết để kịp thời bảo vệ, hạn chế tình trạng sạt lở tại bãi biển Hội An.

Thời gian qua, Quảng Nam đã triển khai các dự án bắt đầu từ Cửa Đại trở lên phía Bắc nhằm giảm thiểu thiệt hại, ổn định đời sống cho nhân dân nhưng do nguồn kinh phí có hạn nên mới chỉ thực hiện được hơn 1,5km trên tổng 7km bờ biển Hội An đang bị sạt lở.

Kim Ngân – Tấn Châu