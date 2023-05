Điện Bàn khen thưởng hai học sinh nhặt được của rơi

Sáng nay 8/5, trường Tiểu học Trần Quốc Toản, phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng cho hai em học sinh có hành động đẹp khi nhặt được của rơi nhờ công an tìm người mất để trả lại.

Khen thưởng cho hai em Nguyễn Thị Nhã Vy và Dương Thị Thảo My

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, 2 em học sinh gồm Nguyễn Thị Nhã Vy và Dương Thị Thảo My, ở thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong là học sinh lớp 3D, trường tiểu học Trần Quốc Toản trên đường đi chơi tại tuyến đường giao thông số 2 thôn Cẩm Đồng đã nhặt được bọc giấy, bên trong có số tiền gần 7 triệu đồng. Do không tìm được người đánh rơi tài sản nên hai em đã nhờ bố mẹ bàn giao lại cho công an xã Điện Phong xác minh và trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Tại buổi lễ tuyên dương, Thị đoàn, Hội đồng đội thị xã Điện Bàn, Hội đồng đội phường Điện Minh và Ban Giám hiệu trường tiểu học Trần Quốc Toản đã trao tặng giấy khen về việc làm tốt, hành động đẹp của các em.

Hành động nhặt được của rơi trả lại người mất của hai em Vy và My xứng đáng là tấm gương sáng cho các bạn đội viên, học sinh trên địa bàn thị xã.

Phạm Lộc