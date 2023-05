Đề xuất tăng ngay hạn tuổi phục vụ trong Công an nhân dân

Một trong những nội dung sửa đổi, bổ sung của dự án Luật Công an nhân dân do Bộ Công an chủ trì xây dựng sẽ được xem xét, cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV tới đây quy định về việc tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với công nhân công an, sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân.

Theo đó, Bộ Công an đề xuất đối với sĩ quan, hạ sĩ quan có hạn tuổi phục vụ cao nhất dưới 60 tuổi đối với nam, dưới 55 tuổi đối với nữ thì tăng ngay 2 tuổi, không theo lộ trình.

Việc đề nghị tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan, hạ sĩ quan vừa bảo đảm phù hợp với quy định về tăng tuổi nghỉ hưu của Bộ luật Lao động năm 2019, vừa phù hợp với thực tiễn chiến đấu, công tác của lực lượng Công an nhân dân.

TTXVN