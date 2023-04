Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5

Thực hiện Công văn số 2439 ngày 21/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2023, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị:

1. Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện Công văn số 2439 của UBND tỉnh Quảng Nam về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè 2023.

2. Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Quảng Nam; UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo cơ quan truyền thông cấp tỉnh, cấp huyện, hệ thống loa phát thanh địa phương tăng cường thời lượng và nội dung tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông trong dịp cao điểm nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4-01/5 và du lịch hè 2023; tuyên truyền các bài học kinh nghiệm từ các vụ tai nạn giao thông đã từng xảy ra trong dịp cao điểm nghỉ lễ 30/4-01/5 và cao điểm du lịch hè các năm trước. Cảnh báo các hành vi có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, các địa bàn và những tình huống về thời tiết, môi trường có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Vận động nhân dân thực hiện nghiêm “Đã uống rượu, bia – Không lái xe”; “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”; “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện”; “Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô”. Hướng dẫn người dân lựa chọn thời điểm, phương tiện, tuyến đường tham gia giao thông để giảm thiểu nguy cơ TNGT và ùn tắc giao thông; thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Thông báo rộng rãi số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm kịp thời tiếp nhận, xử lý các phản ảnh của người dân, khách du lịch về tình hình trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 – 01/5 trên địa bàn tỉnh.

Số điện thoại đường dây nóng:

Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam: 0905.583.339

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam: 0942.707.227

Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ – Đường sắt, Công an tỉnh Quảng Nam: 02353.852.577

Phòng Cảnh sát Đường thủy, Công an tỉnh Quảng Nam: 0977.590.090

Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam: 0905.029.231

3. Sở Giao thông vận tải; Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ – Đường sắt, Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an tỉnh; Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình trật tự, an toàn giao thông, số liệu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ Lễ để Ban An toàn giao thông tỉnh tổng hợp, báo cáo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh theo yêu cầu.

Kim Ngân