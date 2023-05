Công an tỉnh Quảng Nam xuất quân tăng cường lực lượng, hỗ trợ công an cơ sở thực hiện Đề án 06

Sáng nay 16/5, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ xuất quân tăng cường lực lượng, hỗ trợ công an cơ sở thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh tham dự và chỉ đạo buổi lễ.

Đề án 06 với mục tiêu là Ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia một cách linh hoạt, sáng tạo để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; phục vụ cho công dân số…

Tại Quảng Nam, những năm qua, lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh và công an các xã, phường, thị trấn cùng với các lực lượng khác đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, thể hiện quyết tâm chính trị cao, triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; cấp CCCD và Đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia; đặc biệt, đã thực hiện hiệu quả liên tiếp các “Chiến dịch cấp CCCD” năm 2021 và “cao điểm 90 ngày đêm” năm 2022, cùng với triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục các nhiệm vụ công tác về làm sạch dữ liệu nhằm bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”.

Với quyết tâm chính trị cao, Công an tỉnh tổ chức lễ xuất quân tăng cường lực lượng cho Công an các địa phương có số lượng công dân chưa được cấp CCCD nhiều như: Núi Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên, Đại Lộc, Phú Ninh, Hội An, Điện Bàn… nhằm giúp các địa phương này hoàn thành chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp CCCD và kích hoạt định danh điện tử theo đúng tiến độ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Bộ Công an giao. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, tuyên truyền, vận động mời công dân đến trụ sở hoặc đến tận nhà để thu nhận hồ sơ CCCD cho 100% công dân và hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử, đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/6/2023.

