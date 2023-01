Công an tỉnh Quảng Nam khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ((3/2/1930 – 3/2/2023) và mừng xuân Quý Mão 2023, sáng nay 27.1, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ chào cờ đầu năm mới và tuyên dương khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Giám đốc Công an tỉnh Lê Đức Dũng phát biểu

Năm 2022, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; tổ chức hiệu quả nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, không để xảy ra tình trạng tội phạm phức tạp, kéo dài, các hoạt động theo kiểu xã hội đen, phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh giảm so với năm trước. Cùng với đó, tỷ lệ điều tra, phá các vụ án đạt và vượt chỉ tiêu. Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm 90 ngày đêm thực hiện các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về cấp căn cước công dân, định danh điện tử; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến nhằm phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú…Nhờ vậy, năm 2022, Quảng Nam là 1/10 tỉnh, thành được Chính phủ tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc; Chủ tịch Nước, Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen về thành tích xuất sắc trong công tác cứu nạn cứu hộ, ứng phó khắc phục hậu quả cơn bão số 4…

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh đánh giá cao những đóng góp của lực lượng Công an tỉnh trong năm 2022. Đồng thời đề nghị, năm 2023, ngành Công an tập trung làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp những giải pháp đảm bảo an ninh trật tự; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ; tham mưu xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phát huy hơn nữa vai trò của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong đảm bảo an ninh trật tự.

Cơ quan Đài PT-TH Quảng Nam, Báo Quảng Nam nhận khen thưởng

Báo Công an nhân dân nhận khen thưởng

Tại buổi lễ, nhiều tập thể và cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2022. Các cơ quan Đài PT-TH Quảng Nam, Báo Quảng Nam, Báo Công an nhân dân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền góp phần vào phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

