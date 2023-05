Công an Quảng Nam tuyên dương 75 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua ái quốc

Sáng ngày 31/5, Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua đặc biệt, tuyên dương điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023); sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BCA ngày 19/5/2018 của Bộ Công an. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Thời gian qua, việc học tập, thực hiện sáu điều Bác hồ dạy CAND, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 04 của Bộ Công an luôn được Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đến từng cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, CBCS, từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động, góp phần hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Qua phong trào, nhiều đơn vị, địa phương, CBCS đã có nhiều đổi mới trong cách làm việc, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, có nhiều sáng kiến, cách làm hay trong công tác, góp phần cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, đảm bảo tốt tình hình ANTT trên địa bàn; xuất hiện nhiều tấm gương mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tận tụy trong công việc phục vụ nhân dân, có những hành động, việc làm mang nghĩa cử cao đẹp, nhân văn được nhân dân khen ngợi, các cấp ủy chính quyền đánh giá cao.

Hội nghị ghi nhận những kết quả trong thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948-11/3/2023) và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) với nhiều thành tích, chiến công nổi bật trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần của toàn lực lượng Công an tỉnh đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh

Dịp này, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, đồng chí Hồ Quang Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam. Đặc biệt, Hội nghị đã tuyên dương, tôn vinh 75 gương điển hình tiến trong phong trào thi đua ái quốc giai đoạn 2018 – 2023, đây là những bông hoa đẹp trong vườn hoa đầy sắc màu của lực lượng Công an Quảng Nam. Qua đó, góp phần cổ vũ, động viên, khuyến khích cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Xuân Mai – Minh Tuấn